Adapec debate Sanidade e Inspeção Vegetal na Agrotins 2023

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) promoveu nesta quinta-feira, 18, na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023), que ocorre no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, palestras e reuniões técnicas, visando ao fortalecimento das ações de defesa vegetal no Tocantins com destaque para o trabalho de monitoramento da Ferrugem Asiática nas planícies tropicais e o Uso de Agrotóxicos na Aviação Agrícola.

Pela manhã, foi realizada uma reunião técnica de nivelamento e padronização dos trabalhos de monitoramento da ferrugem asiática nas planícies tropicais e áreas de pesquisas. Também foi realizada uma palestra coordenada pela empresa Monsoy com os servidores da Adapec, abordando os melhoramentos genéticos nas cultivares de soja no Cerrado tocantinense com o objetivo de apresentar as novas tecnologias aplicadas às sementes e aos grãos de soja e uma apresentação sobre tratamento de dados coletados nas planícies tropicais por meio de imagens espaciais. Um trabalho que visa contribuir com o monitoramento das áreas de plantios nos seus diversos estágios.

Já no período da tarde, foi realizada uma reunião de nivelamento das ações de fiscalizações no uso correto de agrotóxicos e uma palestra em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Superintendência Federal da Agricultura no Tocantins (SFA-TO) sobre a aplicação de defensivos agrícolas por via aérea: aviões tripulados e veículos de aviação não tripulados e legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“O Tocantins é um dos maiores produtores de grãos do país e a Adapec contribui de forma direta para esta produção, uma vez que realizamos com os produtores rurais um trabalho de monitoramento de pragas para que possamos avançar e, ao mesmo tempo, proteger o nosso patrimônio fitossanitário”, informou o presidente da Adapec, Paulo Lima.

O diretor de Defesa, Inspeção e Sanidade Vegetal da Adapec, Alex Sandro Farias, destacou que esta programação especial para debater as questões voltadas para a produção vegetal na Agrotins objetiva integrar ainda mais a Agência com as novas tecnologias e fortalecer o trabalho de defesa, que é realizado diariamente no campo.

Realização

A Agrotins é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outros.

