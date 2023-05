Agrotins 2023: Governo alinha ações do Tocantins Produtivo com foco no desenvolvimento da Agricultura Familiar

A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan) reuniu nesta quarta-feira, 17, secretários, presidentes de autarquias e técnicos de diversas pastas do Governo Estadual para fazer alinhamento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no Tocantins. O encontro ocorreu durante a realização da Agrotins 2023, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva de Moura, conduziu a reunião com o viés do projeto Tocantins Produtivo, que está sendo formulado com o Banco Mundial e prevê investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhão no Estado, dos quais, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, R$ 300 milhões serão destinados à agricultura familiar, aos pequenos produtores e à agroindústria do Tocantins.

Durante a reunião, foram pontuadas as necessidades de melhoria das condições de trabalho do pequeno produtor, capacitações e atualização de normativas que podem facilitar a comercialização dos produtos.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou o protagonismo da agricultura familiar na agricultura tocantinense. “É na união de esforços e entendendo o papel e a colaboração de cada entidade que iremos avançar na atenção básica ao pequeno produtor. A Seagro está animada com as possibilidades de crescimento do setor com o Tocantins Produtivo”, enfatizou.

Também presente na reunião, o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), Paulo Lima, alertou que as questões de inspeção e capacitação dos pequenos produtores da agricultura familiar são fundamentais para o desenvolvimento das cadeias produtivas. “Precisamos dar condições de comercialização dos produtos, capacitando e instruindo o pequeno produtor. É fundamental atender as normas de inspeção e ter qualidade, então temos que agir para que isso seja realizado, desburocratizando os processos, facilitando o acesso às informações e plantas básicas e dando condições para que a agricultura familiar gere renda e mantenha a família envolvida na produção”, elencou.

“Juntando os esforços, podemos chegar a todos os cantos do Estado e melhorar a vida das famílias produtoras. A equipe técnica do Ruraltins tem muito a contribuir com o projeto”, afirmou o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Washington Luís.

A secretária de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepea), Miyuki Hyashida, também se posicionou durante a reunião. “Precisamos destravar as dificuldades da agroindústria no Tocantins, dando condições do pequeno produtor almejar o crescimento e a venda dos seus produtos para a comunidade”.

De acordo com o titular da Seplan, Sergislei Silva de Moura, serão criados grupos de trabalho para definir as ações e as políticas que irão impactar de forma assertiva o produtor rural, com trabalhos nas áreas legislativas, produtivas e de capacitação. “O Tocantins Produtivo quer mudar a realidade da população e precisamos agir dentro das necessidades do homem do campo. O governador Wanderlei Barbosa quer a agricultura familiar e o pequeno produtor com orgulho de trabalhar no campo, gerando renda e qualidade de vida”, frisou.

O projeto terá envolvimento das pastas que atuam diretamente com o agricultor familiar, com a produção e a capacitação dos produtores, como Seagro, Sepea, Adapec, Ruraltins, Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate