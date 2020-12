Ronaldo Dimas faz pronunciamento em agradecimento à população de Araguaína

Nesta terça-feira, 29, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, divulgou em suas redes sociais e na televisão, uma mensagem de agradecimento à população de Araguaína pela confiança depositada na sua gestão durante os 8 anos de seu mandato. Durante o pronunciamento, Dimas destacou uma série de mudanças que foram realizadas na cidade, como os programas habitacionais que beneficiaram mais de 22 mil famílias de Araguaína e o fim dos buracos espalhados pelas ruas da cidade.

“Com muita determinação nós trabalhamos incansavelmente para fazer de Araguaína uma cidade de oportunidades e que orgulhasse a todos. Trouxemos soluções técnicas e definitivas para problemas antigos, um grandioso programa habitacional e o fim do asfalto sonrisal com a chegada do asfalto usinado”, disse Ronaldo Dimas.

O prefeito Ronaldo Dimas também falou sobre o sistema educacional do município, que recebeu uma ampla modernização, novas creches e escolas de tempo integral para centenas de estudantes. Além disso, destacou a construção da Via Lago e diversos parques e praças como o Parque Cimba e o Complexo Beira Lago que modificaram o cenário da cidade, trazendo mais lazer e qualidade de vida à população, preservando os rios e córregos da cidade e acabando com os alagamentos.

Saúde pública

Além das inúmeros obras de preservação ambiental, esporte e lazer, o prefeito também lembrou dos benefícios trazidos para a área da saúde pública que tornaram a cidade de Araguaína referência no país, como a implantação da UTI pediátrica, do Centro de Reabilitação para Deficientes físicos com uma oficina ortopédica e a construção do novo Hospital Municipal de Araguaína, com sede própria e que atualmente funciona como unidade Covid-19.

“Hoje nós temos uma saúde pública que é referência, unidades especializadas em autismo, fisioterapia, dependentes químicos e reabilitação. Construímos novas Unidades Básicas de Saúde e uma nova forma de relacionamento com a população, com consultas públicas para tomar decisões importantes”, destacou Dimas.

Projetos em andamento

Na próxima sexta-feira, 1º de janeiro, Ronaldo Dimas entregará o cargo de prefeito para o seu sucessor, Wagner Rodrigues, e lembrou dos projetos que já estão em andamento para que o novo gestor dê continuidade, além do dinheiro em caixa para que Araguaína possa seguir o trabalho de reconstrução e modernização.

“Escrevemos juntos nestes 8 anos as páginas mais bonitas da história de Araguaína, agradeço à nossa equipe e a todos os servidores públicos, aos vereadores que foram fundamentais para a concretização de nossos projetos e sem esquecer dos comerciantes e empresários pela compreensão nos momentos difíceis. Vocês me fizeram uma pessoa melhor”, concluiu Dimas.

Publicado: Data: 29/12/2