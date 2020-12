ATM mobiliza prefeitos e prefeitas eleitas a participarem do Seminário Novos Gestores, organizado pela CNM

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) convida e mobiliza prefeitos e prefeitas eleitas a participarem do Seminário Novos Gestores, 2021-2024, organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). O evento terá datas dividas por região, e os gestores do Norte brasileiro participam dias 21 e 22 de janeiro. O seminário será totalmente on-line e gratuito e já se encontra com inscrições abertas.

Segundo a CNM, o evento foi idealizado para fazer frente aos gestores que estão ingressando no Executivo municipal, com objetivo de promover excelência na gestão municipal e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A partir dessas premissas, o seminário também é uma forma de os municipalistas conhecerem diversas normas vinculadas à administração pública e as pautas municipalistas.

O presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, disse que o encontro possibilita aos novos gestores conhecer iniciativas bem-sucedidas, além da pauta prioritária de atuação nacional. “A gestão municipal é um universo de assuntos, pautas e procedimentos, e se familiarizar com tudo isso traz mais preparo ao gestor em início de mandato”, disse.

Por sua vez, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, ressalta que “muitos são os desafios a serem enfrentados no mandato, especialmente no atual cenário. Assim, é preciso conhecimento para tornar efetivas as ações da administração local e atender aos anseios dos munícipes pelos próximos quatro anos”, disse.

Ainda de acordo com a CNM, o formato vai possibilitar que também façam parte desses encontros de capacitação secretários e servidores municipais das diversas áreas de atuação. Serão dois dias de evento, com datas específicas de acordo com cada região. A programação do encontro propõe debater as principais áreas da gestão pública.