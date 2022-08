Ronaldo Dimas e Carlos Amastha anunciam aliança eleitoral

Por Assessoria

Responsáveis por transformar as duas maiores cidades do Estado, Araguaína e Palmas, o candidato a governador da coligação A Transformação que o Tocantins Precisa, Ronaldo Dimas (PL), e o candidato a senador do PSB, Carlos Amastha, confirmaram, em evento na noite desta quinta-feira, 18 de agosto, uma aliança política para as eleições de 2022. A grande reunião, que mobilizou centenas de eleitores, ocorreu no Jardim Aureny IV.

“Eu sempre disse que não vou ser senador da República sem escolher o que acho melhor para o meu Estado. E aqui nesse palanque tenho uma palavra de ordem: eu voto em Ronaldo Dimas, o nosso próximo governador”, discursou Amastha, ao anunciar a presença do candidato a governador e afirmar que o Tocantins precisa de gestão e o ex-prefeito de Araguaína é a pessoa mais preparada para isso.

Ex-prefeito de Palmas de 2013 a fevereiro de 2018, o candidato a senador enalteceu o trabalho de Dimas à frente da Prefeitura de Araguaína (2013-2020), destacando que na época os dois travaram uma competição muito favorável sobre quem entregava mais resultados para a população e melhorava a vida do povo. “Olhem que disputa boa. Eu queria ser a única estrela. Fazia tal coisa aqui, e o Ronaldo fazia também ou fazia melhor, lá. Uma disputa de quem beneficiava mais o povo”, brincou Amastha.

Amastha disse que ele no Senado e Dimas no governo podem fazer muito em benefício da população, ainda mais contando com o apoio do senador Eduardo Gomes (PL).

Dimas fala em fazer juntos pelo Tocantins

Já Ronaldo Dimas começou sua fala dizendo que a aliança aponta “novos caminhos para o povo de Palmas e do Tocantins”. Ele também falou da competição muito saudável da época de prefeitos, ressaltando ter certeza que o maior vencedor do “confronto” foi a população. “Era uma disputa de quem faz mais para o povo. Agora queremos fazer juntos para todo o Tocantins”, pontuou.

Conforme Dimas, Eduardo Gomes tem sido um grande parceiro dos municípios do Tocantins, trazendo milhões de recursos que garantem investimentos. Ele falou que o time só tende a crescer com Amastha no Senado. “Imagina se temos junto dele um outro cara com essa experiência. Se tem uma coisa que o Amastha soube fazer foi vender Palmas e Tocantins para o mundo inteiro, com grande qualidade e reconhecimento”, salientou, ao dizer que o ex-prefeito de Palmas é o melhor dos candidatos a senadores do Estado.

“Quero aqui dizer que vou lá no dia 2 de outubro dar o voto certeiro em você, Amastha. Você é o melhor candidato para o povo”, reiterou Dimas.

Eduardo Gomes destaca importante da aliança plural

Coordenador da campanha de Dimas, Eduardo Gomes destacou que Amastha sempre o apoiou nas eleições para senador e contou com o seu respaldo na campanha vitoriosa de reeleição de 2016. Ele ressaltou que a aliança anunciada é plural e visa principalmente unir pessoas interessadas em transformar a realidade do Tocantins.

“Essa é uma eleição plural. Uma eleição que vai exigir dos candidatos a senador aquilo que eles têm capacidade de fazer. Não existe dupla melhor do que essa para o Estado do Tocantins”, finalizou.

Candidato a vice de Dimas, Freire Júnior (MDB) também compareceu no evento.