Ronaldo Dimas assume compromissos com o povo de Palmas em reunião com Amastha

Por Assessoria

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) assumiu, nesta terça-feira, 23 de agosto, compromisso de usar o vasto patrimônio imobiliário de Palmas para desenvolver uma política habitacional arrojada na Capital. O compromisso foi feito no Morada do Sol II, em evento de lançamento da candidatura do vereador Mauro Lacerda (PSB) a deputado estadual e contou com as presenças do candidato a senador Carlos Amastha (PSB) e do deputado federal e candidato à reeleição Tiago Andrino (PSB).

“Em Araguaína, em oito anos, nós fizemos quase 7 mil casas, beneficiando 30 mil famílias. Foram mais casas em Araguaína do que todo o resto do Estado juntos. Nós sabemos como fazer e podemos realizar uma grande política habitacional no Estado”, destacou, ao falar ser possível entregar 30 mil residências, envolvendo construção de novas casas e um programa no qual o poder público doa o terreno e ajuda a pessoa obter financiamento para a construção.

Sobre Palmas, Dimas lembrou que o Estado possui muitas áreas inutilizadas e elas podem ser usadas para programas habitacionais através de parcerias com o município.

Além disso, tem o compromisso de retomar o programa Cheque-Moradia, realizado durante os governos do MDB, partido que faz parte da sua coligação – A Transformação que o Tocantins Precisa. O programa facilitava para as pessoas poderem reformar e ampliar suas casas e teve enorme sucesso.

Tampão jamais quis auditoria para apurar irregularidades

A fala de Dimas abordou diversos outros temas. Entre eles, a falta de seriedade da atual gestão com o dinheiro público e as boas práticas administrativas.

Ao defender a necessidade de uma renovação na Assembleia Legislativa, que segundo ele precisa de pessoas sérias como Lacerda, Dimas lembrou que os deputados estaduais estavam todos alinhados ao governador anterior e, de uma hora para outra, após afastamento determinado por decisão da Justiça, já preparavam o impeachment.

“Há quantos anos não vemos um mandato terminar? Renúncias, governos tampões, e os deputados acabam assumindo o controle. O que vemos hoje é que a Assembleia Legislativa só se interessa por benefícios próprios. Todos aqueles que puxaram o saco do anterior, puxam o saco do novo agora de forma automática. Se tinha tanto problema para ser afastado, e tinha, como ficava claro aqui em Palmas, por que o novo se cala e não faz nada? Por que o governo não realizou uma auditoria sequer? Não fez porque, se faz, aparece o nome dele e da família dele com corrupção também. Estavam envolvidos. Basta a gente fazer uma análise simples”, destacou Dimas.

Dimas elogiou Lacerda, dizendo que tem convicção que ele conseguirá se eleger. Ele também estava ao lado do candidato a senador Carlos Amastha e do candidato a deputado federal Tiago Andrino e destacou que a eleição de todos é fundamental para o projeto de transformação do Tocantins.