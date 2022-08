Em reunião com seu grupo, Israel da Terezona destaca importância de Tiago Dimas para Araguaína

Por Assessoria

Atual secretário de governo do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (Solidariedade), e suplente de vereador (com votação maior do que 12 parlamentares eleitos), Israel da Terezona promoveu grande reunião nesta terça-feira, 23 de agosto, no setor couto Magalhães para reafirmar o respaldo da candidatura à reeleição do deputado federal Tiago Dimas (Podemos).

Conforme Israel, o mandato de Tiago Dimas é muito importante para Araguaína. “Nós precisamos de um aliado do prefeito Wagner Rodrigues no Congresso Nacional e o Tiago Dimas é a pessoa que podemos bater na porta, levar demandas e ter elas atendidas. Para mim é uma alegria estar aqui”, ressaltou Israel.

Segundo o secretário de Governo, Tiago Dimas tem dado satisfação aos araguainenses é uma segurança para a cidade. “Eu faço parte da gestão do Wagner Rodrigues e posso dizer que Tiago Dimas tem nos dado a satisfação de termos um deputado federal que a gente pode confiar”, reiterou.

Durante os seus mais de três anos e meio de mandato, Tiago Dimas destinou cerca de R$ 120 milhões para Araguaína, recurso decisivo para educação, infraestrutura, cultura e sobretudo a saúde pública.

Além do apoio a Tiago Dimas, Israel declarou que vai apoiar o vice-prefeito Marcus Marcelo (PL) na disputa para deputado estadual. No sábado, 21 de agosto, o prefeito Wagner Rodrigues também anunciou, em reunião com o primeiro e segundo escalão, que o seu único candidato a deputado federal é Tiago Dimas.