Deputada Valderez reitera pedido de retorno do Projeto Leite é Vida

Por Assessoria

A Deputada Estadual Valderez Castelo Branco (Republicanos) apresentou requerimento na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), nesta terça-feira (23), que solicita novamente ao Governo do Estado o retorno do projeto “Leite é Vida”. O programa tem como objetivo auxiliar famílias carentes do Tocantins a combater a desnutrição e insegurança alimentar por meio da aquisição e distribuição diária de leite.

O auxílio possibilitará que muitas crianças sejam beneficiadas com uma alimentação reforçada e, como consequência, possam ser reduzidas as doenças ocasionadas pela falta de nutrientes.

O requerimento destaca ainda que após o primeiro ano de idade, quando o leite de vaca não é mais contraindicado, a ingestão dessa substância pode cumprir um papel nutricional importante para o desenvolvimento da criança, cujas necessidades aumentam nesta fase de crescimento e aprendizagem.

Valderez acredita que o projeto é um instrumento de combate à fome e à desnutrição de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social, especialmente neste período de pós-pandemia, onde muitos ainda buscam reestruturar seus lares.

“Acreditamos que a implantação do Programa de Distribuição de Leite complementa as ações já desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social e poderia beneficiar muitas famílias”, declarou a parlamentar.