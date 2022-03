Rocha Miranda é filiado ao Podemos e recebe convite de Dimas para disputar vaga de deputado estadual

Texto: Lucas Ferreira – Foto: Yhago Dourado | Assessoria Ronaldo Dimas

02/02/2022 – Publicado às 23:59

O Podemos filiou uma das principais lideranças políticas na região do Bico do Papagaio. Rocha Miranda, ex-prefeito de Araguatins, aceitou o convite do pré-candidato ao governo do estado e presidente estadual do partido, Ronaldo Dimas para reforçar o grupo político que segue crescendo com as filiações realizadas em várias regiões do Tocantins.

O evento de filiação foi realizado em um hotel de Araguatins e reuniu vereadores e líderes de vários municípios do Bico do Papagaio. Rocha Miranda também foi convidado por Dimas para ser candidato a deputado estadual. “Eu vim para contribuir com o projeto. Estamos analisando com muita calma. O mais importante é fazer parte do grupo que é o melhor caminho hoje para transformar este estado. Dimas é um homem sério e excelente gestor. Vamos caminhar juntos”, comentou Rocha Miranda.

Rocha Miranda tem 68 anos. Iniciou a carreira política ainda em 1976 quando foi eleito vice-prefeito de Araguatins. Em 2004 foi eleito prefeito pela primeira vez, sendo reeleito em 2008. Em 2014, também foi eleito deputado estadual, tendo uma atuação marcante em municípios da região do Bico.

Ronaldo Dimas destacou a chegada do líder político de Araguatins e afirmou ainda que segue ouvindo as demandas dos municípios. “Aqui é um grupo feito de pessoas que vão me ajudar a governar este estado. É o Rocha Miranda, assim como demais homens e mulheres aqui e em outras regiões. Para governar de verdade, é preciso estar com pessoas que conhecem e que vivem a realidade de cuidar dos nossos municípios”, finalizou Dimas.

O Podemos segue em vantagem em relação aos demais grupos. Será a primeira chapa concluída no Tocantins. O partido segue mostrando força e pretende eleger quatro deputados estaduais e dois federais em 2022.