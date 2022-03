Governador Wanderlei autoriza obras e destaca união e recursos de deputados e senadores para com Porto Nacional

O governador Wanderlei Barbosa destacou que esse elenco de obras lançadas na cidade representa a força da convergência e a união de todos em torno de uma cidade histórica, de localização estratégica e importante no contexto estadual.

“Vários congressistas colocaram recursos aqui para Porto Nacional e o Governo do Tocantins terá a sua participação intensa aqui. Além dos R$ 2 milhões do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, também faremos investimentos no Parque Industrial de quase R$ 8 milhões, além das emendas parlamentares para várias obras na cidade. É a força da união e da simplicidade do prefeito Ronivon, que busca parceria com todos para fortalecer a economia de Porto Nacional, e é isso que defendemos em nossa gestão”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

O prefeito Ronivon Maciel destacou o desprendimento do governador Wanderlei Barbosa em conceber um importante programa para melhorar a infraestrutura das cidades e destacou os recursos para Implantação da infraestrutura no Distrito Industrial de Porto Nacional, no valor de R$ 7,6 milhões. “Agradeço o desprendimento e o esforço do governador Wanderlei Barbosa pelos recursos para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, bem como do Parque Industrial”, frisou Ronivon Maciel.

Programa

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos visa o aquecimento da economia e à geração de empregos para a população nos 139 municípios. O programa prevê um aporte financeiro de R$ 2 milhões por município. A partir do momento em que os prefeitos apresentarem os projetos relacionados a cada eixo do programa, imediatamente podem licitar suas obras e o Governo do Tocantins repassa o recurso necessário para que o município implante as obras estruturantes: calçadas, asfalto, praça, posto de saúde e estradas vicinais, entre outras. Outra facilidade, é que o Governo do Tocantins disponibiliza equipe técnica aos prefeitos para elaboração dos projetos.

Na ocasião, o governador participou da entrada de um veículo aos organizadores da Campanha Porto Nacional tem Natal Feliz, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), pela Associação Comercial, Industrial, Serviço e Agropastoril de Porto Nacional (ACISA/PM), pelo Sebrae e pela Prefeitura.

O evento contou com a presença de deputados estaduais e federais da região, prefeitos, vereadores e líderes políticos e empresariais.