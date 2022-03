Secretários Estaduais e o deputado Vicentinho Júnior discutem implantação do centro administrativo do esporte

Texto: Jarbas Coutinho | Governo do Tocantins

02/03/2022 – Publicado às 20:22

O Governo do Tocantins recebeu na tarde desta quarta-feira, 2, na sala de reuniões do Palácio Araguaia, representantes de 28 federações esportivas do Estado. O objetivo foi discutir a implantação do centro administrativo das respectivas federações em Palmas. A reunião foi presidida pelo secretário de Esportes, Flávio Cabanhas, e contou com a participação do secretário de Estado da Governadoria, César Halum, do secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho, do presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda, e do deputado federal Vicentinho Júnior.

Na oportunidade o secretário Flávio Cabanhas destacou que a pasta, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, está aberta a todos os segmentos esportivos e que a gestão do esporte é importante para o desenvolvimento da sociedade. “O governador Wanderlei Barbosa é um entusiasta do esporte e vê o setor como fator de inclusão social para os nossos jovens”, frisou.

Ficou definido que o Governo do Tocantins vai destinar uma área para a Secretária de Estado dos Esportes, onde será construído um espaço para atendimento coletivo das demandas administrativa e técnicas, e para suporte às ações operacionais das entidades esportivas. Durante a reunião, o deputado federal Vicentinho Júnior se comprometeu a destinar emenda especial para construção do espaço, no valor de R$ 2 milhões.

O presidente da Federação de Vôlei do Tocantins, Ricardo Abalém, considerou a reunião bastante positiva e ressaltou que as federações são as representantes legais de todas as modalidades esportivas e que a maioria tem dificuldades em se manter administrativamente. “Cada modalidade tem a sua realidade, mas temos muitos pontos que são de interesse comum, a exemplo da criação da Secretaria de Estado do Esporte, recém implantada pelo governador Wanderlei Barbosa, e esse espaço para o centro de desenvolvimento do esporte”, completou.