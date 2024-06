Escolas Municipais movimentam mês de junho com festas tradicionais

Chegou o mês de junho e junto com ele as festas típicas deste período. Nos próximos dias, as unidades educacionais da rede municipal de ensino da Capital se preparam para a festança que traz na programação apresentações culturais bem diversificadas, decorações coloridas, barraquinhas, brincadeiras, boa música, comidas típicas e sorteio de brindes.

As festas juninas já começaram a animar os estudantes da rede com ensaios e também com algumas realizações das apresentações dos grupos juninos. Boa parte das unidades vem preparando com muito carinho a festa para que toda a comunidade escolar se sinta acolhida e se divirta bastante já neste próximo final de semana. Mas as comemorações seguem até o final do período junino.

Com as festas, o comércio da cidade também fica bem aquecido. As lojas de tecido, aviamentos e decoração, os prestadores de serviços como costureiras, músicos e os fornecedores de produtos típicos lucram bastante neste período do ano.

A secretária-executiva pedagógica da Educação de Palmas, Cícera Mota, reforça o convite para que toda a comunidade escolar participe dessas festividades e prestigiem as apresentações ensaiadas com dedicação pelos estudantes. “As nossas escolas se dedicam bastante para que tudo saia perfeito. As danças, a decoração, as comidas feitas com tanto amor pelas merendeiras, para que todos se sintam acolhidos dentro do espaço escolar. A programação, além de envolver toda a comunidade escolar, representa um marco no resgate às tradições culturais, proporcionando momentos de alegria e diversão, fortalecendo os laços entre escola e família”, observa ela, convidando toda a população para prestigiar as festas juninas nas unidades de ensino.

Acompanhe abaixo algumas das programações:

Cmei Sonho Encantado – 7 de junho – 18 horas

ETI Monsenhor Pedro Piagem – 7 de junho – 19 horas

Escola Beatriz Rodrigues – 8 de junho – 19 horas

Cmei Pequeninos do Cerrado – 8 horas

Escola Estevão de Castro – 8 de junho – 19 horas

ETI Eurídice de Melo – 8 de junho – 19 horas