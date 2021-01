Residencial Jardim Vitória II: prazo para montagem de dossiês de famílias pré-selecionadas segue até dia 29

Está prorrogado até 29 de janeiro o prazo para as famílias pré-selecionadas para o empreendimento habitacional Jardim Vitória II, em Palmas, apresentarem documentos necessários à montagem de dossiês. O prazo se aplica tanto a pré-selecionados quanto a suplentes dos grupos I, II, III, idoso e Pessoa com Deficiência (PCD). O empreendimento beneficiará 500 famílias da Capital e segue com obras a pleno vapor. A previsão é de que as unidades sejam entregues ainda neste primeiro semestre de 2021.

O chamamento é para apresentação de documentos até 29 de janeiro no período das 13 às 18 horas, no Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira. O parque fica localizado na Avenida NS-01, quadra ACSU-SO 30 (301 Sul), esquina oposta à Loja Havan.

Conforme Portaria Nº 01/2021 da Secretaria da Habitação de Palmas, publicada na última edição de 11 de janeiro de 2021, no Diário Oficial do Município (DOM), as famílias candidatas que omitirem informações ou as prestarem de forma inverídica estão sujeitas à exclusão da seleção para o empreendimento.

A relação completa de documentos está disponível na Portaria Nº 77/2020, publicada no DOM de 25 de novembro de 2020. Nesta portaria, publicada a partir da página 13, é possível conferir, além da relação de documentos exigidos, a relação de famílias convocadas para pré-seleção e suplência. Para conferir a relação de documentos.