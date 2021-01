Perfil Epidemiológico é apresentado em reunião; medidas viáveis são discutidas contra o Covid-19

..

Na tarde de ontem (11) ocorreu uma reunião com o comitê da Covid composto por diversos segmentos da sociedade de Porto Nacional. O objetivo era apresentar o perfil epidemiológico da cidade e também ouvir representantes da comunidade e, dessa forma, propor soluções viáveis para impedir o aumento de números de casos de Covid-19 e evitar prejuízos também para o comércio local.

Reunião de apresentação do perfil Epidemiológico da COVID-19

Essa reunião foi um desdobramento de outras que já vinham acontecendo ao longo da última semana, cujo intuito era coletar e produzir o perfil epidemiológico do município para ser apresentado nesta reunião com representantes de diversos segmentos.

Reunião com os Enfermeiros e Coordenadores das Unidades Básicas de saúde e direção da vigilância, realizada dia (08) sexta feira.

“O número de casos vem crescendo nesses últimos dias e a nossa preocupação são as medidas de prevenção que precisaremos tomar para conter esse aumento no nosso município”, declarou a Secretária de Saúde, Lorena Martins, em reunião anterior.

A partir dos dados apresentados e da participação da prefeitura e membros da comunidade, medidas serão propostas visando a prevenção de casos pelo novo coronavírus e a manutenção da abertura do comércio, respeitando os protocolos de saúde.

Presenças

Além do prefeito Ronivon Maciel, participaram da reunião, a Superintendente de Saúde Domingas Thaísa Pereira, a Secretária da Saúde Lorena Martins, o Secretário de Esporte e Lazer Diógenes Gonçalves, a Secretária de Cultura, Turismo e Comunicação Meire Anny Moreira, a Secretária de Educação Helane Dias, o Procurador Geral do Município Murillo Duarte Porfirio, o Presidente da OAB Ariel Godinho, o Presidente do Sindicato dos Comerciários Carlos Magno, o Superintendente do CMT Tiro de Guerra Fabio da Silva, o membro da Cometer Opercional Emergencial (COE) João Paulo e representando o segmento religioso, o Padre Jucimar Ribeiro.