Reforma da unidade de saúde da Arno 71 segue a todo vapor

Após quase 60 dias do início da obra, a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) da Arno 71 (603 Norte) segue a todo vapor para concluir as atividades até o final de outubro. Mais de 60% da restauração já foi concluída. Dentre os serviços realizados, estão a troca da estrutura do telhado e telhas, nivelamento do assoalho, retirada de portas e janelas, reforço estrutural da unidade, da parte elétrica e também do esgoto, além de calçadas no entorno do imóvel.

No momento, os serviços estão focados na finalização do assentamento do novo piso para dar início à etapa de acabamentos da obra, como instalação de novas portas e janelas, reboco dos muros, pintura, ares condicionados e placas de identificação. A reforma possibilitará uma estrutura mais adequada com consultórios para atendimentos médicos, odontológicos e recepção climatizada para melhor conforto dos pacientes e da equipe multiprofissional.

Atendimento

Para assistir à comunidade até a finalização da obra, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) transferiu os atendimentos para unidades vizinhas. Os moradores das quadras ACSU-NE 70 (602 Norte), Arne 71 (604 Norte), incluindo moradores dos Residenciais North I e II, e do setor Santo Amaro e chácaras do entorno estão sendo atendidos na unidade da Arne 53 (406 Norte) e os moradores das quadras ACSU-NO 70 (601 Norte), Arno 71 (603 Norte) e do setor Água Fria (loteamento e chácaras) na USF da Arno 61 (503 Norte).

Obras da Saúde

Na rede municipal de saúde, atualmente, estão em andamento as obras de reforma da Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA Sul), da USF da Arno 71 (603 Norte), da USF Laurides Milhomem, e da USF Aureny II. Outras unidades devem receber melhorias ainda este ano.