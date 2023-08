Mais de trezentos alunos assistiram ao espetáculo O auto da Vida no Trânsito na ETI Caroline Campelo

O espetáculo O auto da Vida no Trânsito, que faz parte das ações de educação e conscientização da equipe de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu), lotou o auditório da Escola de Tempo Integral Caroline Campelo (Setor Santa Fé 2), na manhã desta sexta-feira,11.

A peça teatral apresentada pela Companhia A Barraca foi assistida por aproximadamente 300 crianças, que se divertiram e deram muitas risadas com os personagens, a Secretária do Diabo-Haru Barbosa, o Anjo Gabriel – Aline Milani, A Cantadora que conduz a história-Laís Paz, Luluzinha-Leticia Donato, Chica Pressa-Dora Maria. A peça se desenrola em um cenário caótico de trânsito envolvendo uma menina apressada e uma estudante que não respeita a faixa de pedestre, e que, ao se encontrarem na faixa de pedestre, provocam um acidente de trânsito. No desenrolar do espetáculo, as duas personagens são julgadas e disputadas pela Secretária do Diabo e pelo Anjo Gabriel.

A diretora da peça, Magna Carneiro, acredita que a produção já está atingindo o seu objetivo. “Ela é voltada para os estudantes, por isso iremos encená-la nas escolas, para que eles possam perceber e repensar essas práticas e mudar o comportamento de todos no dia a dia no trânsito”, concluiu.

Durante a apresentação do espetáculo foram encenadas situações corriqueiras que acontecem no trânsito, como comportamentos agressivos na direção, desrespeito à sinalização e as leis de trânsito, a exemplo de dirigir falando ao celular, não usar o cinto de segurança, dirigir acima do limite de velocidade permitida, e principalmente a falta de gentileza para com o outro no trânsito, situações que podem provocar acidentes graves, inclusive levar a óbitos.

Para a aluna Milena Bispo Rodrigues, a peça foi uma lição de vida para todos que estavam assistindo. “Eu, por exemplo, não sabia que a gente tem que fazer o sinal de vida antes de atravessar a faixa de pedestre”, disse.

Para o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana da Capital, Agostinho Júnior, o espetáculo foi bem recebido pelo público estudantil e será apresentado em várias escolas do município. “O espetáculo chama atenção do expectador de forma lúdica, mas traz uma mensagem muito forte de reflexão sobre de que forma podemos mudar o nosso comportamento no trânsito no sentido de aumentar a nossa segurança e a paz social.”

Sentimento compartilhado também pela superintendente de Trânsito da Sesmu, Valeria Oliveira. “As crianças gostaram e o mais importante é que elas entenderam a mensagem da peça, que será levada aos pais, fomentando ainda mais boas práticas para um trânsito mais seguro em nossa Capital”, disse.

Texto: Márcio Greick – Secom/Palmas

Edição: Secom