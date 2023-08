Atrações musicais e culturais marcam noite de encerramento da 3° Semana da Juventude

A 3° Semana da Juventude promovida pela Prefeitura de Palmas chegou ao fim na noite da última sexta-feira, 11, com diversas atividades como ato administrativo de assinatura do Termo de Adesão e Compromisso do Cartão do Estudante, apresentações musicais e culturais de artistas regionais. O evento movimentou o estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, na região sul da Capital.

A programação especial teve início com a assinatura do Termo de Adesão e Compromisso dos alunos contemplados para as vagas do processo suplementar do Cartão do Estudante. Os alunos estreantes e os já habilitados na seleção do início do ano fizeram a recarga dos créditos para uso no sistema do transporte coletivo.

O morador do setor Santa Bárbara Reinaldo Souza de Carvalho, que estuda na Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi um dos novos beneficiários do programa. “É a primeira vez que sou selecionado e a iniciativa é importante pois incentiva os jovens a continuarem seus estudos, além de auxiliar também nas dificuldades financeiras’’.

Durante o evento, o presidente da FJP, Márcio Reis, celebrou o sucesso da Semana da Juventude que promoveu ações educativas e culturais para os jovens nas unidades de ensino, reforçando os projetos Vem Enem, Cartão do Estudante e a 2° edição do Prêmio Jovem Influenciador. Ele reafirmou o compromisso, para em conjunto com a gestão municipal, continuar promovendo políticas públicas de incentivo à juventude.

Se apresentaram no grande palco animando e arrancando aplausos do público o DJ Gamboge, grupo de Dança Sombras do Hip Hop, Batalha de Rimas, a Rainha Junina Nacional, Ana Paula Santos, e o melhor Casal de Noivos do Arraiá da Capital 2023, Lais Sousa e Adelson Nunes. Os shows musicais da noite ficaram por conta dos cantores Hariely Santos, Viny Damaré, Junior Ferri e do consagrado artista tocantinense Theo Santana.

Dia do Estudante

Atividades temáticas alusivas ao Dia Mundial do Estudante celebrado neste 12 de agosto, foram coordenadas pela Fundação Municipal de Juventude (FJP), e ocorreram nas unidades de ensino municipal e estadual, Praia da Graciosa e no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna.