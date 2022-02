Recurso de emenda de R$ 300 mil do deputado Antonio Andrade é empenhado e garante reforma e ampliação do Colégio Cem Florêncio Aires de Porto Nacional

Da Redação

Recurso requerido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade, ao Governo do Estado do Tocantins, é empenhado, para reforma geral da Escola Cem Florêncio Aires, no município de Porto Nacional.

“A Escola Estadual Cem Florêncio Aires, no município de Porto Nacional, necessita de reparos gerais em toda a sua estrutura, a fim de proporcionar um local digno para os alunos e profissionais da educação. Assim, deve abranger toda a pintura do prédio, a restauração da parte hidráulica e a substituição de todo material de revestimento”, defende Andrade.

A Escola publicou em sua página, uma nota sobre o empenho do valor de R$ 300.000,00 para reforma e ampliação da unidade escolar.

Confira a nota:

É com imensa alegria que o diretor do CEM Professor Florêncio Aires vem a público comunicar a liberação de recursos para reforma da nossa escola, uma aspiração antiga de todos que trabalham nesta instituição e a amam. Queremos agradecer o deputado Antônio Andrade que fez o requerimento, agradecer ao governador Wanderlei Barbosa que de pronto autorizou a ordem de empenho no valor de 300 mil reais conforme a postagem, agradecer também a diretora da DREJA-Porto Nacional, professora Araildes.

Nosso reconhecimento ao governo do estado através da Secretaria da Educação e Cultura pela celeridade e seriedade no atendimento de solicitações. Este agradecimento fazemos em nome de toda equipe do Florêncio Aires e da comunidade escolar. Sabemos que as demandas da nossa escola são grandes; contudo, este recurso fará uma significativa diferença para melhoria da estrutura física da escola requerida neste momento coadunando com a qualidade de ensino que procuramos oferecer.

