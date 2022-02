Deputado Antonio Andrade comemora início das obras da nova sede dos Bombeiros de Porto Nacional

Texto: Ascom deputado Antonio Andrade

O Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, principal incentivador da construção da nova sede da 5ª Companhia de Corpo de Bombeiros Militar de Porto Nacional, comemorou a assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras.

Desde o começo, Antonio Andrade, abraçou a causa destinou R$ 200 mil em emendas e convidou outros parlamentares a destinar recursos para a construção que vai demandar R$ 1.139.684,43 em investimentos, alocados por meio de emendas parlamentares.

A autorização da construção foi dada pelo Governo do Estado no último dia 16. A nova sede vai contar com 533,75 m² e garantir melhores condições de trabalho e atendimento aos Bombeiros Militares e a população.

“Nós temos um lago extenso em Porto Nacional e a atuação do 5º Batalhão é fundamental para garantir a segurança dos banhistas, além disso a unidade atende várias cidades do entorno, daí a necessidade de uma sede definitiva da corporação. Agradeço os deputados que entenderam a importância da obra e destinaram emendas, é nosso dever trabalhar por mais segurança a nossa população”, disse Antonio Andrade.

A nova sede do 5º Batalhão vai ser construída próximo ao Fórum, num terreno de 17.343 m² doado pela União, as máquinas já estão no local fazendo a limpeza do terreno para o efetivo início das obras.