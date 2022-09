Rally dos Sertões: Capital terá dia de programação com Esquadrilha da Fumaça e entrega de premiações na tarde deste sábado, 03

Os palmenses recebem nesta sexta-feira, 2, a partir das 16 horas, os competidores da 30ª edição do Rally dos Sertões, que tem 184 veículos inscritos, 55 equipes e 308 competidores. A Vila dos Sertões está instalada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, e a previsão é que os competidores cheguem até as 21 horas. Única cidade de descanso do Rally dos Sertões deste ano, Palmas sediará o dia de programação também na tarde deste sábado, 03, a partir das 15 horas, com apresentação da Esquadrilha da Fumaça e as premiações do Concurso das Artes, Sabores dos Sertões, Sertões Series 2021 e Sertões Sul.

Além dos veículos e premiações, os visitantes também poderão se deliciar com a culinária palmense já que no local estará instalada a Carreta Sebrae ‘Uma rota, vários brasis’, que funcionará das 10 às 19 horas, e contará com mais de 20 estabelecimentos comercializando pratos exclusivos e regionais.

Evento de caráter internacional, o Rally dos Sertões movimentará a Capital tocantinense neste final de semana. A Agência de Turismo de Palmas (Agtur) avalia que o evento promoverá a ocupação de 75% das vagas dos hotéis e e também movimente restaurantes, bares e cafés, além do serviço de transporte de passageiros. “O evento gera emprego, renda e fomenta a economia da cidade, a arrecadação tributária e a visibilidade turística da nossa Capital”, destaca o presidente da Agtur, Tom Lyra.

Palmas recebeu o Rally dos Sertões pela primeira vez em 1998 e já é parte do roteiro em 15 edições.