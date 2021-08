Prefeitura de Porto Nacional busca parceria com a SSP/TO para fortalecer a segurança pública do Município

O Secretário Municipal de Segurança Pública Trânsito e Defesa Civil de Porto Nacional, Marcílio Parente, se reuniu na sexta-feira, 20, com o secretário de estado da Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio, para deliberarem sobre parcerias entre as duas pastas, na promoção de ações de segurança para Porto Nacional e o Distrito de Luzimangues.

De acordo com o secretário Marcílio Parente, um Termo de Cooperação Técnica entre as duas secretarias de Segurança Pública, Estado e Município de Porto Nacional, poderá ser assinado com o objetivo de trazer ao município o programa Identifica Digital, que trata da inclusão digital para dar mais celeridade à emissão de RGs e outros documentos.

“Além da questão de documentos, emitidos pela SSP, também conversamos sobre a segurança pública do Distrito de Luzimangues e sobre parcerias em operações policiais para redução da criminalidade no nosso município, com ações integradas com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e outras forças de segurança, pois cada uma tem sua responsabilidade no combate à violência e à criminalidade. Enquanto Segurança Pública Municipal, temos o dever de atuar mais na prevenção, com políticas públicas e é o que estamos buscando”, destacou Marcílio Parente.

Sobre a reunião, o secretário Cristiano Sampaio disse que foram discutidas “importantes estratégias para fortalecer a segurança pública de Porto Nacional, incluindo Luzimangues, ao lado da capital, para que possa tornar a comunidade cada vez mais pacífica e segura. Boas iniciativas, o trabalho integrado certamente vai fortalecer a atuação conjunta e o resultado da segurança”, pontuou.

Participaram da reunião o vereador Pim Júnior, o vereador Soares Filho, o coordenador de segurança pública de Luzimangues, Sargento Adson, o Guarda Municipal, GM Cunha e uma representante da sociedade de Luzimangues.