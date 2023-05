Público recebe os 34 anos de Palmas ao som de diversos ritmos da música brasileira

Com muita música e alegria, assim a população de Palmas iniciou as festividades dos 34 anos da Capital, nesta sexta-feira, 19. Já no final da tarde, o cantor Paulinho Braga, fruto da nossa terra, animou aqueles que foram curtir o início da festa que continuou até a manhã do dia 20, data oficial do aniversário da nossa jovem Cidade. Para a ocasião a Prefeitura de Palmas preparou um show diverso, que reuniu todos os ritmos em uma espetáculo que levantou a multidão.

Para receber quem chegou cedo à festa, Paulinho Braga preparou um repertório que passou por diversos ritmos da Música Popular Brasileira, incluindo um dueto com seu pai, Manoel Braga, em um xote de Luiz Gonzaga. “É uma honra tocar no aniversário de Palmas, uma emoção muito grande, eu toquei na inauguração do Palácio, então é muito bom olhar e ver essa Graciosa lotada”, afirmou. Logo em seguida o grupo Três Tons de Preto subiu ao palco embalando o público com muito samba e pagode.

Os fãs da música eletrônica também tiveram seu momento com a apresentação do Trio Rooftime, formado por Lisandro Carvalho e os irmãos Gabriel e Rodrigo Souza que apresentaram um set list marcada por grandes sucessos do trio, como “I Will Find”, parceria com Vintage Culture, “Free My Mind”, colaboração com Alok e Dubdogz, “It’s All About”, “Don’t Let It Go” e “Live Your Life”.

E para receber o novo dia, a cantora Simone Mendes chegou para animar o público ao som de um dos ritmos preferidos dos tocantinenses, o sertanejo. No palco Simone entoou clássicos da música sertaneja e seu novo sucesso, ‘Erro Gostoso”. Ela também foi a responsável cantar os parabéns para a nossa Capital, acompanhada da prefeita Cínthia Ribeiro, à meia noite. O momento foi acompanhado de uma queima de fogos e projeções especiais no palco.

Durante a festa, a prefeita Cinthia falou da alegria em comemorar mais um aniversário da Cidade. “Nesses 34 anos de Palmas os palmenses foram presenteados com esta festa linda. Meu coração se enche de alegria em ver tantas pessoas prestigiando nossa programação, comemorando as conquistas dessa cidade linda que muitos escolheram para viver. É muito bom dividir esse momento com vocês.”, afirmou

A Sayonara Souza Fontoura, estudante de Porto Nacional, foi acompanhada das primas e elogiou a organização do evento. Somos muito fãs da Simone, mas não viemos só por isso. Adoramos as festas de Palmas, são muito organizadas, sempre que podemos estamos aqui, já que é cidade vizinha”, ressaltou.

A noite foi encerrada com a dupla sertaneja Mário Cézar e Filipe embalou os notívagos com clássicos do sertanejo universitário.

