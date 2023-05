Instituto 20 de Maio homenageia Capital com obra de arte vertical

Para celebrar os 34 anos do aniversário de Palmas, o Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) homenageia a capital tocantinense com um painel vertical em grafite repleto de símbolos que caracterizam a nossa cidade. A intervenção artística é a primeira do gênero em Palmas, e pode ser vista por todos que trafegam pela avenida Teotônio Segurado, na altura da ACSU-SE 60 (602 sul).

O painel vertical na empena do prédio do IVM possui 13 metros de altura e 6 metros de largura, dimensões que lhe concedem o título de obra de arte mais alta da capital. Foram necessários cinco dias para realizar a pintura, além de uma plataforma elevatória articulada para trabalhos em altura.

A intervenção artística no prédio foi idealizada pelo servidor público Ramon Valuá, gerente de Promoção de Eventos do Instituto. Segundo Ramon, a intenção de trazer para a escola um mural artístico com símbolos da cidade é conectar ainda mais a instituição com seu público-alvo e a sociedade palmense. “Durante a execução da obra várias pessoas paravam para observar, fotografar e perguntar sobre a novidade. Isso mostra que a nossa ideia surtiu o efeito que esperávamos, uma conexão dos palmenses com a arte em Palmas”, conta Ramon.

Os artistas visuais Elpídio de Paula e Emanuel Oliveira, responsáveis pela ilustração e execução do painel, utilizaram a técnica de grafite com spray e stencil para ilustrar as araras-canindé, tucanos, capivaras, flores de pequi e a arquitetura da última cidade planejada do século XX.

Segundo Elpídio, artista plástico do cenário palmense há 20 anos, é motivo de muito orgulho quando o Município reconhece os artistas locais com convites do gênero. “Nós artistas somos responsáveis por ilustrar a alma da sociedade, sem arte não existe alma. Por isso escolhemos elementos da natureza que fazem parte da alma palmense. Estamos muito felizes por fazer parte desta homenagem à cidade em que vivemos”, comenta Elpídio.

Emanuel Oliveira, artista visual tocantinense com seis anos de experiência, conta como foi o processo de execução do painel. “Foi um grande desafio esta empreitada, tanto pela altura quanto pela responsabilidade, já que é uma homenagem especial para a cidade em que eu construí minha história como artista. Muito feliz e grato pela oportunidade”, comemora Emanuel.

Histórico do IVM

O projeto de implantação da IVM contou com o engajamento de vários servidores de carreira do Município. A ideia do nome surgiu em um dos encontros realizados em 2015 para tratar da criação do instituto e faz referência ao aniversário de Palmas, 20 de maio. A primeira sede da escola foi inaugurada no dia 31 de março de 2016. Exatamente um ano depois, dia 30 de março de 2017, foi sancionada a lei de criação do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia.

O Instituto 20 de Maio é responsável pela atualização, formação, aperfeiçoamento, especialização e progressão da carreira de servidores do Poder Executivo Municipal para o desempenho de suas funções institucionais. É uma estrutura planejada para acolher e desenvolver o maior patrimônio da Prefeitura de Palmas, o capital humano, com o objetivo de entregar para a população servidores preparados para o atendimento e prestação de serviços públicos de excelência.