PSD realiza novas filiações em Porto Nacional nesta quinta-feira, 3

Por Romilton Pereira | Com informações do TRE

02/03/2022 – Publicado às 01:27

No primeiro dia da abertura da “janela partidária”, o Partido Social Democrático realizará um ato de filiações no município de Porto Nacional. O Senador Irajá, presidente Estadual do PSD, estará no município, nesta quinta-feira, 3, realizando as novas filiações da legenda. Entre os nomes confirmados, que participarão da reunião do Partido Social Democrático, consta o prefeito Ronivon Maciel, PSD, o vice-prefeito portuense, Joaquim do Luzimangues, PRB, o Secretário de Administração, Emivaldo Pires (Miúdo), PSB, entre outras lideranças do município.

A reunião do Diretório Municipal da legenda, ocorrerá no plenário da Câmara Municipal do município.

Prazo da janela partidária

A janela partidária ocorre em ano eleitoral, iniciando 03 de março e concluindo 01 de abril. No período, deputadas e deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer ao pleito deste ano sem perder o mandato. Esse período acontece seis meses antes do pleito.

E fora do período?

Fora do período da janela partidária, existem duas situações consideradas como justas causas para a mudança de partido. São elas: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; e grave discriminação política pessoal. Portanto, trocas de legenda que não se enquadrem nesses motivos podem levar à perda do mandato.