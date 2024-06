Prorrogado o prazo para a realização da declaração de informações pecuárias

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), prorrogou o prazo para declaração de informações pecuárias para o dia 10 de junho. O produtor rural que ainda não declarou seu rebanho deve procurar a Adapec e realizar a atualização das informações para todas as espécies de animais de produção existentes na propriedade rural. A estimativa da Adapec é receber 115 mil declarações de explorações pecuárias.

A medida visa ao controle sanitário das espécies para manutenção dos status sanitários. “A atualização cadastral é uma ferramenta importante para medidas preventivas e de controle de doenças que podem causar grandes prejuízos econômicos, sociais e culturais”, explica o responsável técnico pelo Programa Estadual de Vigilância em Febre Aftosa, João Eduardo Pires.

A declaração é obrigatória e garante a movimentação do rebanho, uma vez que a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) está condicionada à efetivação do ato por parte do produtor rural. As espécies animais envolvidas são: bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes, abelhas e animais aquáticos. Quem deixar de declarar estará sujeito à multa no valor de R$ 127,69 por propriedade e ainda a outras sanções.

O prazo antes previsto era 31 de maio e, com a prorrogação, o produtor terá até 10 de junho. Para realizar a declaração, basta procurar a unidade de atendimento da Adapec mais próxima e preencher a carta-aviso com os dados solicitados.

Dados

Em novembro de 2023, foram contabilizadas 115.924 declarações de explorações pecuárias, um índice de 96,1%. O rebanho de bovídeos (bovinos e bubalinos) chegou a 11.324.395 cabeças. As demais espécies registraram: 191.430 suínos; 89.459 ovinos; 9.830 caprinos; 192.408 equídeos e 1.889.710 de aves de subsistência.