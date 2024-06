132 aprovados no concurso público para professor efetivo da Unitins

O Governo do Tocantins, por meio da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), convocou para nomeação os aprovados no concurso público para professor efetivo da Universidade. A lista com os nomes está disponível no Portal da Unitins.

Os candidatos aprovados no certame têm 30 dias corridos para tomar posse, a contar da publicação da nomeação e da convocação. Os documentos, exames médicos periciais exigidos e procedimentos estão listados no edital de Convocação para a Posse n° 04/2024.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que a convocação atende os cinco câmpus da Unitins, presentes em todas as regiões do Estado. “A Unitins tem a nossa confiança para convocar os professores e dar a eles a segurança jurídica que precisam para trabalharem pelo nosso Tocantins”, reforça.

O reitor da Unitins, professor Augusto Rezende, ressalta que esse é um momento histórico e agradece o apoio do Governo do Tocantins. “Esse é o primeiro concurso para docente da Instituição que chega no interior do Estado. Isso traz mais maturidade para os colegiados de cursos e fortalece os Núcleos Docentes Estruturantes, além de permitir trabalhar melhor a parte pedagógica que inclui, não só o ensino, mas também a pesquisa e a extensão. A Unitins agradece o apoio do governador Wanderlei Barbosa, que entra para a história como o governador que proporcionou o concurso público para toda a universidade”, completa.

Esse foi o primeiro concurso para professor efetivo da Unitins que ofertou vagas para todos os cinco câmpus da Universidade, localizados em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso. As vagas estão distribuídas em dez cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.