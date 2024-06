Projeto Techinclusão visa capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social

A aula inaugural que marca o início do Projeto Techinclusão em Palmas acontece nesta quarta-feira, 19, no auditório da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré. O projeto tem como objetivo capacitar profissionalmente jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando acesso às inovações tecnológicas exigidas pelo mercado.

O evento terá a presença do secretário nacional de Qualificação e assessor-chefe da Assessoria Especial de Promoção de Igualdade no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ronaldo Barros; do reitor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Luís Eduardo Bovolato; e da chefe da Divisão de Formação Permanente da Secretaria Municipal da Educação (Semed), Maria da Conceição Lopes Santana, e será aberto com uma apresentação cultural da Orquestra Sanfônica da Escola Municipal (EM) Professora Beatriz Rodrigues.

Segundo o coordenador geral do projeto, George França, a aula inaugural tem o intuito de celebrar o início das aulas em Palmas e também o sucesso do projeto em todos os polos do Estado do Tocantins. “A aula inaugural representa a unificação dos três polos de Palmas e a concretização da parceria que o projeto TecInclusão tem com o Poder Judiciário, com o estado e principalmente com os municípios participantes”, explica.

Techinclusão

É um projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins (UFT), contemplado pelo Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O projeto conta com a parceria do Governo do Tocantins, Tribunal de Justiça (TJ-TO) e das prefeituras de Palmas, Porto Nacional, Arraias, Dianópolis e Tocantinópolis, onde as aulas já iniciaram.