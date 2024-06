Prefeitura entrega reforma do Parque da Pessoa Idosa

A Prefeitura de Palmas entrega nesta quarta-feira, 19, ampla reforma executada no Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier Oliveira. Atualmente são atendidos cerca de 500 idosos com diversas atividades físicas, culturais, de lazer e bem-estar. O evento ocorrerá às 16 horas no Parque da Pessoa Idosa, localizado na quadra AVSO-40 (401 Sul), Av. NS-01.

A reforma aconteceu em duas etapas, de modo a não prejudicar o funcionamento do local e manter o atendimento aos frequentadores e teve como objetivo proporcionar maior conforto, segurança e acessibilidade aos usuários e servidores. Abaixo está o detalhamento de todas as modificações que o espaço recebeu:

– Revitalização da estrutura contemplando instalação de portas e janelas, paredes e salas para atendimento e administrativos;

– Estacionamento interno;

– Pintura de paredes e forros, telhado, revestimento de parede e piso, calçadas de concreto e bloquete, e pista de cooper;

– Adequação nas instalações elétricas e hidrossanitárias (banheiros e edificações em geral), e manutenção de limpeza no sistema de drenagem;

– Sistema de combate a incêndio e emergência;

– Reforma do auditório, para uso de palestras, apresentações e reuniões;

– Área externa de convivência;

– Paisagismo;

– Manutenção e melhoria na piscina e quadra de futebol,

– Manutenção dos banheiros de uso coletivo, pisos internos e limpeza do piso externo;

*- Manutenção dos postes da área externa.

Parque da Pessoa Idosa

No parque são oferecidas, de segunda a sexta-feira, aulas de diversas modalidades esportivas, além de atividades como rodas de conversa com psicólogos, atividades cognitivas e eventos sociais festivos inteiramente direcionados às pessoas idosas. As atividades são uma iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial (Sempsir) com apoio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes).