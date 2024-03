Projeto Minicidadão vai emitir carteira de identidade nacional a alunos do Cmei João e Maria

A comunidade escolar do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) João e Maria, localizado na Quadra Arso 32 (305 Sul), recebeu na manhã desta terça-feira, 5, a equipe do Projeto Minicidadão que, através da parceria com o Ministério Público do Tocantins (MPE-TO), para emitir gratuitamente a primeira via de documentos de identificação para as crianças matriculadas na unidade educacional. Segundo dados da direção do Cmei, cerca de 400 crianças ainda não possuem Carteira de Identidade.

O Cmei João e Maria é a primeira unidade a receber as ações do Minicidadão este ano. O projeto se iniciou em 2023 e prossegue em 2024 com o objetivo de facilitar a emissão da carteira de identificação de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos matriculados na rede pública municipal.

Os pais ou responsáveis interessados têm até esta quarta-feira, 6, para comparecer à unidade educacional levando a certidão de nascimento original e uma foto 3×4 das crianças para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que utiliza o CPF como número único e também permite a integração de diversos dados, como Cartão SUS e tipo sanguíneo. Segundo informação do MPE-TO, os documentos serão entregues em até 30 dias.

Wendy de Araújo Becker, mãe dos gêmeos Miguel e Mariana e da pequena Rafaela, considera a parceria muito importante porque facilita a vida das famílias. “Para mim, que sou mãe de gêmeos, de apenas 11 meses, e de uma menina de quatro anos, seria complicado me deslocar até a Secretaria de Segurança Pública, que é distante da minha casa, para emitir os documentos”, disse. Segundo Wendy, a emissão dos documentos na escola facilitou a vida dos pais que não precisam se deslocar até o Instituto de Identificação, pegar fila e depois voltar lá para buscar o documento. “Agora, meus três filhos vão ter os documentos emitidos”, comemorou.

Quem também aprovou a parceria da Semed com o MPE-TO, foi a diretora do Cmei, Luciene Poerschke, que afirmou que essa ação contribui com a proposta pedagógica da instituição que está trabalhando o eixo da identidade nas crianças, buscando desenvolver tanto o lado emocional, quanto o socio-educativo, visando transformá-los em verdadeiros minicidadãos.