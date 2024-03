Deputado Antonio Andrade recebe visita do vice-governador Laurez em Brasília

Na tarde desta terça, 5 de março, um encontro de relevância política marcou os corredores do Congresso Nacional. O Deputado Federal Antonio Andrade (Republicanos), recebeu a visita do vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira.

Durante o encontro foram discutidos diversos temas de interesse público, desde projetos de lei em tramitação, questões políticas e parcerias relacionadas ao desenvolvimento econômico e social do estado do Tocantins.

O parlamentar, conhecido por sua atuação firme e comprometida com os eleitores de Porto Nacional e do Tocantins, destacou a importância do diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo para o avanço de políticas públicas que atendam às demandas da população.

“Recebendo na Câmara Federal o nosso vice-governador Laurez Moreira, que nessa casa passou por dois mandatos. É uma satisfação receber um homem que tem relevantes serviços prestados no Tocantins. A gente fica orgulhoso de você estar aqui comigo hoje nesta Casa”, agradeceu o deputado.

Por sua vez, o vice-governador Laurez expressou sua gratidão pela receptividade do deputado e ressaltou a necessidade de parcerias estratégicas para enfrentar os desafios que se apresentam no Estado.

“É com muita alegria Toinho que eu te encontro hoje na Câmara. Você faz um excelente trabalho em Brasília. Eu tenho certeza que a sua pré-candidatura em Porto Nacional vai ajudar muito aquela gente.”

Ainda nesta terça, o deputado realizou uma visita de cortesia no gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade