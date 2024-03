No Dia Internacional da Mulher, vereador Jefferson Lopes e o deputado Antonio Andrade promovem homenagem às mulheres portuenses

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o vereador Jefferson Lopes e o deputado federal, Antonio Andrade, ofereceram um jantar especial para cerca de 100 mulheres no Ponto Cultural, projeto idealizado pelo vereador e que conta com o apoio do deputado.

Em entrevista, Jefferson Lopes destacou: “Foi uma noite especial, com boa música e cardápio saboroso, era isso que pretendíamos oferecer a essas mulheres, celebrando o empoderamento feminino e destacando as conquistas e lutas de cada uma delas. Essa ação é em reconhecimento a tudo de melhor que as mulheres representam”, frisou o vereador.

Presente no evento, o deputado Antonio Andrade declarou: “É uma alegria muito grande poder estar presente nesse evento. O Jefferson como sempre atuando de forma humana, sensível e acolhedora para com os demais, é isso que nos aproxima e me orgulha em apoiar todas as iniciativas desse projeto que é tão especial. Parabéns a todas as mulheres, vocês são a força motriz da nossa sociedade”, pontuou.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade