Projeto Lago Limpo revela grande desafio na conscientização dos usuários do Lago de Palmas

por Luiz Henrique Machado/Governo do Tocantins

Boa parte do lixo produzido pelos usuários do Lago de Palmas não está sendo recolhida de forma adequada. Pior ainda: alguns pontos, a exemplo dos oito quilômetros de aterro entre a Capital e Luzimangues, estão se transformando em ambiente de descarte de entulho de todos os tipos. A constatação se deu em mais uma edição do Projeto Lago Limpo, o mutirão encabeçado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e que conta com diversos parceiros, mais uma vez, os voluntários recolheram toneladas de materiais.

A ação ocorreu sábado, 12, entre 07h e 13h. Todas as praias de Palmas e os oito quilômetros de aterro foram contemplados com o recolhimento de lixo. Diversos caminhões da Prefeitura serviram para o transporte das cargas. E mais de 300 voluntários, a pé, de bicicleta e mergulhando, saíram para a execução da missão de levar conscientização e trazer os materiais para uma destinação correta.

“O resultado é sempre positivo. Mas é claro que, se dependesse da gente, não haveria limpeza, pois o ideal é que as pessoas evitassem poluir o Lago”, desabafou o coronel Peterson Queiroz de Ornelas, subcomandante e Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar.

Ornelas participou do Projeto Lago Limpo de forma integral e revelou o estarrecimento ao ver tanto entulho descartado por toda parte, sendo nas praias, píers, ilhas e no acesso a Luzimangues. O subcomandante, inclusive, fez uma observação: “A gente faz um apelo aos donos de Flutuantes para que evitem colocar pneus para o acostamento das embarcações, pois, acaba que isso tudo fica submerso, descartado, quando se solta e vai para o fundo da água. Sugerimos que eles utilizem outro material”, disse.

Só do píer 01, nos fundos da CIBS, cerca de 20 pneus foram retirados pelos mergulhadores em poucas horas de trabalho. Quando se soltam dos flutuantes, os pneus são, simplesmente, esquecidos no fundo da água e substituídos por outros. Três integrantes da Corporação executaram vários mergulhos no local, que é o atracadouro das embarcações.

No total, quase três toneladas de material foram recolhidas em cerca de cinco horas de mutirão. Uma das partes mais complexas foi a dos mergulhos. Outra equipe da Companhia de Busca e Salvamento (CIBS), organizadora do Projeto Lago Limpo, foi destacada para trabalho específico na região da Ponte da Amizade. Além de pneus, até o chassi de uma moto foi encontrado, bem como notebook e telefone celular.

Para o major Rafael Menezes, comandante da CIBS, “o volume de entulho mostra o tamanho do desafio que será a missão de conscientização da população em geral”.

“O Projeto Lago Limpo 2022 atingiu seu objetivo de levar a mensagem de conscientização à população tocantinense sobre a importância da preservação do lago e de todas as riquezas naturais do nosso estado. Ainda há muito o que fazer. Continuaremos incansáveis na limpeza do lago. Esse ano foram coletadas cerca de três toneladas de lixo e ainda há muito a se fazer”, frisou o major Menezes.

A Energisa, concessionária de energia, foi uma das parceiras no Projeto Lago Limpo. Pela segunda vez, mais de 60 servidores foram disponibilizados para o trabalho. “A gente entende que a sociedade como um todo, e as instituições privadas, podem contribuir muito. Um dos resultados são ações como essas. Mais do que recolher lixo, estamos buscando a conscientização das pessoas sobre o quanto é importante a preservação do Lago de Palmas e do meio ambiente como um todo. É muito gratificante pra gente estar junto no projeto”, destacou Leandro Fernandes, gerente de Gestão e Projetos da empresa.

Outros parceiros são: BRK Ambiental, Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRED), Agência de Trânsito e Transporte (ATTM), Prefeitura de Palmas, INVESTCO, Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial Araguaia-Tocantins.