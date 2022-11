Embrapa realiza leilão de bens em Palmas

No próximo dia 22 de novembro, a Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas-TO) realiza seu primeiro leilão de bens móveis inservíveis. Depois de mais de 13 anos de criação da instituição, serão colocados à venda pela modalidade de maior lance oferecido 19 lotes de bens. Alguns, inclusive, anteriores à data de criação dessa Unidade da Embrapa, já que antes havia em Palmas um escritório de outra Unidade, a Embrapa Cerrados (Planaltina-DF), e parte dos bens foram transferidos para a Embrapa Pesca e Aquicultura.

Entre os lotes, a maioria é composta por veículos, como camionetes, carros pequenos e trator. Toda a relação dos 19 lotes, com a descrição dos bens e os respectivos valores de lance inicial, está como anexo do edital publicado (disponível no final deste texto). Todos os bens que serão leiloados podem ser examinados na empresa contratada Leilões Brasil Tocantins, que fica no endereço Quadra 308 Sul (ARSE 33), Al. 01, Lotes 37/39, Plano Diretor Sul.

De acordo com Luciano Rocha, chefe-adjunto de Administração da Embrapa Pesca e Aquicultura, “utilizamos o máximo possível dos bens colocados à disposição para sucesso dos nossos projetos de pesquisa. São veículos, máquinas, equipamentos e móveis que nos serviram muito durante esses 13 anos”. Ele relata que, além de bens repassados pela Embrapa Cerrados, há no leilão bens que foram recebidos do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

“Exaurimos toda a utilidade que os referidos bens poderiam nos oferecer. Agora, é hora de pensar no futuro e repor os bens depreciados, tendo em vista que alguns ficaram obsoletos, outros porque a manutenção é antieconômica”, resume Luciano. Segundo o chefe-adjunto de Administração da Embrapa Pesca e Aquicultura, “faz parte das boas práticas administrativas manter os bens patrimoniais em bom estado de uso, leiloando sempre que os bens se mostrarem antieconômicos e obsoletos”.

Contexto

A Unidade da Embrapa que fica na capital tocantinense é focada nas temáticas pesca e aquicultura em nível nacional e, regionalmente, nos Cerrados do Centro-Norte do país (com destaque para o Matopiba, fronteira agrícola que envolve áreas de quatro estados: Maranhão; Tocantins; Piauí; e Bahia).

Os bens que serão leiloados foram utilizados em viagens, em experimentos e na manutenção da instituição. Além do leilão programado para 22 de novembro, há outros editas abertos e disponíveis na página https://www.embrapa.br/pesca-e-aquicultura/licitacoes.

Serviço:

O que : leilão de bens inservíveis da Embrapa Pesca e Aquicultura

Quando : 22 de novembro, às 10h

Onde : Quadra 308 Sul (ARSE 33), Al. 01, Lotes 37/39, Plano Diretor Sul

Edital : https://bit.ly/3fHzyfq (a relação dos lotes a serem leiloados está no Anexo I, na página 10)