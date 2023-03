Programação para novos residentes da Fesp começa nesta sexta, 3

Começa nesta sexta-feira, 3, às 18 horas, o projeto ‘Vivências na realidade do SUS’, o Viver-SUS 2023. A recepção dos 120 residentes do Plano Integrado de Residências em Saúde (PIRS) da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) será realizada no auditório do Bloco 5, na Universidade Luterana do Brasil, unidade Palmas (Ulbra Palmas). A programação terá continuidade neste sábado, 4, das 8 às 18h30, no mesmo local.

O Viver-SUS é um momento de vivência e integração entre coordenadores, preceptores, tutores, gestores de aprendizagem, residentes veteranos e novos residentes. Na abertura oficial que acontece nesta sexta, os novos alunos irão conhecer um pouco da experiência que é ‘ser residente’, por meio de depoimentos dos residentes do segundo ano, os R2.

Estão previstas atividades como a apresentação do Caderno do PIRS, palestras, bate-papo, dinâmicas e demais atividades conduzidas por profissionais da Fesp e da Secretaria da Saúde (Semus), visando ambientar os calouros nos processos do Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços e áreas da Rede Municipal de Saúde da Capital.

Texto: Fesp/Palmas

Edição: Secom