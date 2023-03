Sedem e UniCatólica assinam protocolo de intenções

Um Protocolo de Intenções que visa o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão foi assinado na tarde desta quinta-feira, 2, entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) e o Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica). A cerimônia foi realizada na Casa do Empreendedor, localizada na Quadra ACNE 01 (104 Norte), próximo à sede da Prefeitura de Palmas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Tom Lira, disse que este acordo atende uma parcela da população que normalmente tem menos condições para acessar os serviços e por isso tem mais dificuldades de empreender. “Precisamos ampliar os investimentos em pesquisa e estreitar essa parceria com a Universidade, que é um ator de grande relevância nas tomadas de decisões”, avaliou Lira.

Por sua vez, o reitor da Unicatólica, Gillianno José Mazzetto de Castro, afirmou que a parceria está em perfeito acordo com as atribuições da academia, uma vez que possibilita a integração entre universidade e comunidade, contribui com as atividades acadêmicas e fomenta a economia e desenvolvimento local. “Estamos abertos a este tipo de parceria que contribui para a formação de nossos estudantes e é preciso reforçar que a universidade é indutora de sociedade, na criação de políticas públicas”, afirmou Castro.

Propostas para 2023

A Programação da parceria para este ano prevê dez atividades temáticas, distribuídas entre oficinas e consultorias, sobre os temas Precificação de Produtos e Serviços, Elaboração e entrega da DIRPF 2023. Elaboração e entrega da DASN- Simei 2023, Plano de Negócios, Redes Sociais para Negócios, Mapeamento de Processos, Desenvolvimento de Sites, Modelagem de Negócios, Fluxo e Gestão de Caixa e Pré-crédito e Pós-crédito.

Balanço

Durante a reunião de assinatura do termo de cooperação 2023 foram apresentadas as ações realizadas por meio da parceria no ano anterior. Entre as atividades destacaram-se as apresentações das palestras sobre Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF); Instagram para Negócios; Oportunidades Empreendedoras nos Mundos Físico e Digital e Linkedin.

Ainda foram realizados dois dias de atendimento e assessoria do IRPF 2022. Os alunos envolvidos no projeto elaboraram a Cartilha das Obrigações Fiscais Acessórias e disponibilizaram à comunidade o acesso digital e fizeram pesquisas econômicas e de mercado em Palmas.

Semana

E a primeira atividade de 2023, que contará com a participação da universidade neste ano, será a Semana do Jovem Empreendedor, prevista para o período de 8 a 10 de março, e que tem na programação as seguintes atividades: no dia 8, às 14 horas, realização de um Café Mulheres Empreendedoras. No dia 9, será apresentada a palestra ‘Tenho Uma Empresa e Agora?’. E no dia 10, será oferecida a palestra ‘Modelando Meu Negócio’, sendo todas as atividades com início previsto para às 14 horas, na Casa do Empreendedor.