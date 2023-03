Prefeitura de Palmas realiza vistoria nas áreas de riscos da região de Taquaruçu

Com o intuito de reforçar a prevenção contra os desastres ambientais provocados por edificações irregulares, as equipes da Defesa Civil Municipal, fiscais de Obras e Posturas e a Guarda Metropolitana Ambiental, realizaram nesta quinta-feira, 2, uma ação de vistoria em áreas de riscos próximo a região do distrito de Taquaruçu. A operação, de caráter preventivo, busca reduzir os danos e proteger a população que vive próximo à serra. ]

Durante os trabalhos, as equipes executaram uma averiguação das localidades de riscos em obras próximo às encostas que apresentam perigos de deslizamentos quando não executadas seguindo as normas de segurança. E, além dos prejuízos materiais ou físicos, essas imprudências podem resultar em ocorrências fatais, como os muitos casos de desastres, de conhecimento público, que custaram a vida de muitos brasileiros.

A gerente de Prevenção e Mitigação de Desastres da Defesa Civil, Flávia Lustosa, ressaltou que está em planejamento uma agenda de ações preventivas e ostensivas que irão ocorrer de forma contínua. “Já visualizamos novos trabalhos que vão colaborar para que estas famílias que residem nestas áreas sejam assistidas e amparadas, em casos de deslizamentos ou movimentação de massa, que são movimentos gravitacionais responsáveis pela mobilização de solo, sedimentos, vegetação ou rocha,” destacou.

Para o fiscal de Obras e Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, Adriano Parrião, é papel do poder público identificar, notificar e alertar que essas áreas não sejam ocupadas de forma irregular. “Estamos trabalhando em conjunto com órgãos parceiros para identificar as regiões que são passíveis de ocorrência de deslizamentos ou desmoronamentos que possam colocar em risco a vida das pessoas’’, disse.

Para buscar ajuda ou outras orientações a população pode acionar as equipes da Defesa Civil através do Sistema Operacional Integrado (Siop) – 199.

Texto: Redação Secom

Edição: Deni Rocha/Secom