Programação do segundo fim de semana da temporada Porto Verão 2022 atrai uma multidão nas duas praias do município

A temporada Porto-Verão 2022 finalizou o segundo fim de semana de programações com chave de ouro. Uma multidão compareceu às duas praias para acompanhar os shows locais e nacionais, promovidos pela prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo. Neste domingo, 17, foram realizadas apresentações musicais regionais e uma nacional, com o compositor e hitmaker Rogerinho.

O Dj Victor Lira abriu as apresentações com o melhor do eletrônico.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Logo após a banda Pagode Vip Moral assumiu o comando e fez a alegria da plateia. O cantor nacional Rogerinho foi a terceira atração a se apresentar e levou a multidão ao delírio durante sua performance que trouxe os maiores hits do momento.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Encerrando as apresentações da noite ficou a cargo do cantor Caio Fonseca.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

A praia conta com uma super estrutura capaz com capacidade de oferecer conforto e segurança para todos os visitantes, o que inclui complexo de barracas de vendas de bebidas e comidas, banheiros químicos, salva-vidas e segurança reforçada com a presença da Guarda Municipal e Polícia Militar.

A estudante Letícia Silva ficou até o último show e teceu elogios para a organização. Eu amei tudo, as apresentações foram incríveis, as barracas estão organizadas, tudo que a gente procura encontra no comércio, a segurança também está eficiente. Foi o primeiro fim de semana que eu curti e com certeza virei nos próximos”, frisou.

O secretário municipal da cultura e do turismo, Fernando Windlin comemorou o sucesso do segundo fim de semana de programações. “Um sucesso, estamos muito contentes com a repercussão positiva que o evento está tendo, é gratificante”, frisou.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação