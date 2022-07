Redutores de velocidade e faixas de pedestres são revitalizadas em ruas de Porto Nacional para garantir mais segurança

Para garantir melhores condições de segurança aos condutores de veículos e pedestres que circulam pela cidade, a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Superintendente de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, está reforçando a sinalização de faixas de pedestres e redutores de velocidades (quebra-molas).

Esse processo de revitalização de faixas de pedestres e quebra-molas está sendo priorizado nas seguintes localidades: Rua Presidente Kenedy, no entorno do Mercado Municipal, Rua Joaquim Ayres, Praça do Centenário, Rua Carlos Braga, Praça do Avião e todo o Centro. A previsão é que esse trabalho, que iniciou em julho, seja finalizado nesta semana.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

“Um trânsito seguro depende de uma série de fatores, como sinalização, fiscalização e também com pedestres e motoristas conscientes”, reforça o Superintendente de segurança pública e defesa civil, Marcílio Parente. O gestor também destacou que a revitalização é mais uma ação para tentar diminuir acidentes de trânsito.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação