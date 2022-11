Profissionais da Guarda Metropolitana participam de ação de promoção da saúde do homem

Autor: Marcio Greick

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), em parceria com o laboratório Targino, promove a partir da próxima quarta-feira, 16, uma ação para conscientizar os profissionais da Guarda Metropolitana de Palmas e demais servidores da pasta, sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem, a prevenção ao câncer de próstata e doenças em geral. A ação segue até a sexta-feira, 18, sempre começando a partir das 7h.

As atividades e testes serão realizados na sede da Guarda Metropolitana, localizada no Parque Cesamar, e fazem parte da campanha ′Novembro Azul′, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens. Ao todo, a GMP conta com um contingente de cerca de 180 agentes homens.

De acordo com o Superintendente da Guarda Metropolitana de Palmas, Antonio Lourenço de Amorim Junior, a maioria dos guardas é do sexo masculino e, por isso, a importância da ação. “Queremos reforçar a importância dos cuidados com a saúde e com a vida desses profissionais, principalmente quando se trata de uma campanha tão importante como a do Novembro Azul”, disse.