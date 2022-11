Lançado na 14ª Roda Literária, livro reúne crônicas sobre a implantação de Universidade

Autor: Samara Martins

Pioneiros da Capital estiveram reunidos na noite desta terça-feira, 9, para ouvir histórias do início de Palmas, durante a 14ª Roda Literária, que aconteceu no Núcleo de Leitura e Artes no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Durante o evento ocorreu o lançamento do livro ‘O Maior desafio – a implantação do primeiro complexo educacional em Palmas, Tocantins’, de Wolfgang Teske.

O livro reúne crônicas históricas, narrativas e descritivas, sobre os principais desafios da implantação do Complexo Educacional da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Palmas, no ano de 1992.

Segundo o autor, o livro apresenta recortes da maior experiência da sua vida. “São relatados tanto os fatos, bem como os bastidores da implantação deste projeto, que abrangeu desde o maternal à Pós-Graduação. Foi um projeto exitoso que se confundia com a construção de Palmas e do Tocantins”, afirma. Durante o lançamento, o público pôde ouvir um pouco sobre aquele momento histórico, além de assistir vídeos que registraram o período. “Eu sabia que estava fazendo parte da construção da história, então busquei registrar todos os acontecimentos’, contou Teske.

A mediação da Roda Literária foi realizada pelo escritor Edson Cabral. Quem estava presente também pôde curtir a apresentação musical de Diomar Naves e recitação de poesias com Osmar Casagrande.

O lançamento marcou o encerramento da Roda Literária em 2022, que será retomada no próximo ano. O Projeto, promovido pela Fundação Cultural de Palmas, tem entre suas finalidades fomentar a literatura e estimular escritores iniciantes na Capital.

“Este é um dos projetos importantes da Fundação Cultural de Palmas, pois apoia e promove a literatura, eu tive todo o apoio logístico e suporte para que o evento acontecesse. Eu não tinha conhecimento do apoio e tive toda uma estrutura e equipe envolvida para que o lançamento fosse possível”, ressaltou Teske.

Sobre o autor

Wolfgang Teske é jornalista, educador, teólogo, pesquisador e escritor. Ele é doutor e mestre em Ciências do Ambiente e especialista em Docência do Ensino Superior e Ciência Política. Como Diretor Geral, implantou a Ulbra, em Palmas-TO. É autor de vários livros e membro da Academia Palmense de Letras.

Texto: Redação FCP

Edição: Secom