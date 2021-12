Professores têm até 10 de janeiro para concorrer aos 30 mil em prêmios oferecidos pelo concurso Conectando Boas Práticas

As inscrições para a segunda edição do prêmio Conectando Boas Práticas foram prorrogadas até 10 de janeiro de 2022. O Concurso tem o intuito de reconhecer e valorizar os profissionais da educação básica brasileira e disseminar iniciativas locais bem-sucedidas.

O prêmio é dividido em três categorias: professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares. Para participar, basta acessar o site https://prosas.com.br/editais/10127-conectando-boas-praticas-2021, preencher o formulário e anexar a documentação solicitada.

O concurso é realizado pela Rede Conectando Saberes, apoiada pela Fundação Lemann, e visa divulgar projetos educacionais a fim de que as boas práticas sejam amplamente replicadas e possam impactar positivamente na educação brasileira.

Os profissionais podem concorrer nas seguintes temáticas: Recuperação da aprendizagem (reforço escolar e/ou teste diagnóstico); Participação familiar; Organização curricular e/ou disciplina inovadora; Ensino híbrido e/ou remoto; Permanência (evasão escolar) e Saúde mental.

Premiação

Os 30 projetos vencedores, 10 em cada categoria, receberão placas de reconhecimento e a oportunidade de apresentar o projeto no evento nacional da Conectando Saberes, previsto para março de 2022. Os autores dos seis projetos com melhor avaliação, sendo dois por categoria, receberão ainda premiações em dinheiro no valor de R$ 5 mil.