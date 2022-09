Nova pesquisa mostra Governador Wanderlei Barbosa com 56% dos votos válidos, reafirmando tendência de vitória já no 1º turno

Por Assessoria

Mais uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 13, mostra que o Governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), segue firme rumo a uma vitória já no 1º turno das eleições deste ano, com 56% dos votos válidos, conforme levantamento feito Instituto Correio do Povo e divulgado pelo Portal Benício.

Na comparação com o segundo colocado na pesquisa, Ronaldo Dimas, o Governador Wanderlei abre uma impressionante vantagem de 36 pontos percentuais. “Estamos chegando à reta final da campanha, faltando agora menos de 20 dias para o fim. Peço ao povo do Tocantins a oportunidade de continuar a trabalhar para construir um Estado melhor para todos. Temos muito trabalho pela frente ainda, continuaremos viajando os municípios e espero contar com o apoio de quem acredita no nosso modo eficiente e humano de Governar”, destacou o Governador.

União pelo Tocantins

A pesquisa Correio do Povo também mostra que a candidata ao Senado Professora Dorinha (UB), apoiada pelo Governador Wanderlei e seu candidato a vice, Laurez Moreira (PDT), se consolidou no primeiro lugar e abriu 13 pontos de vantagem sobre a segunda colocada no levantamento, alcançando 32% dos votos válidos.

Dados da Pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 29 de agosto a 6 de setembro e ouviu 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a margem de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob número: TO–03373/2022.