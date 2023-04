Professor da rede municipal de ensino de Palmas é reconhecido pela Capes

O professor Marcelo Honorato, da Escola Municipal Maria Júlia Amorim, localizada no setor Jardim Aureny III, recebeu da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) reconhecimento como pesquisador destaque da instituição, que é vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e atua na expansão e consolidação da pós-graduação Stricto Sensu no País.

Mestrando em Educação pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), o professor desenvolve pesquisa sobre a história das ondas sonoras da rádio em Porto Nacional. A proposta é trabalhar a temática, posteriormente, na rede municipal de ensino de Palmas, por meio de palestras e implantação de rádios escolares.

Segundo o pesquisador, é de grande relevância para o sistema municipal de ensino de Palmas a implantação e expansão das rádios escolares. Para isso, neste ano, em que o rádio comemora 100 anos de existência, o professor conta que tem projetos para a rede municipal de ensino voltados para formação e capacitação dos alunos, oportunizando-os a conhecer a importância do rádio e suas nuances profissionais. “O uso da rádio no ambiente escolar promove a participação de toda a comunidade escolar, estimulando a troca de experiências, a pesquisa, o debate e a busca de soluções dos problemas enfrentados no contexto escolar”, ressalta.

O professor ainda explica o porquê da escolha do tema da pesquisa em curso, que analisa a história das ondas sonoras da rádio de Porto Nacional, berço cultural do Tocantins. De acordo com Marcelo, a narrativa histórica tocantinense traz poucas informações acerca da contextualização dos fatos radiofônicos. “Os precursores do rádio no Tocantins não tiveram como preocupação central registrar as etapas de instalação das estações radiofônicas. Por este motivo, interessei-me em buscar nas fontes orais registros da memória do rádio portuense, embrião do sistema de rádio de Palmas e de todo o Tocantins”, destaca.

A pesquisa

A proposta da pesquisa em sua fase final é conhecer a trajetória, o contexto social e fatos históricos do processo de implantação da radiodifusão de Porto Nacional, no período compreendido entre 1968 a 2002. O percurso da pesquisa visa registrar os fatos históricos importantes como as contribuições para a efetivação de práticas socioeducativas em prol dos benefícios da comunidade local da época.

Texto: Semed/Palmas

Edição: Secom