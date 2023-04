Destaques nacionais, filmes ‘O Rio do Desejo’ e ‘Rio Doce’ estreiam no Cine Cultura

O Cine Cultura recebe na programação que se inicia nesta quinta-feira, 20, os filmes ‘O Rio do Desejo’ e ‘Rio Doce’, longas nacionais que apesar da semelhança de nomes retratam um Brasil diverso mas que se encontra nos conflitos familiares. A programação exibe ainda filmes da ‘Mostra de Cinema Indígena’ os longas premiados no Oscar 2023 ‘A Baleia’ e ‘Close.

Os ingressos disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura Palmas, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, no valor de R$ 15,00 a Inteira e R$ 7,50 a Meia.

Rio do Desejo

Inspirado no conto ‘O Adeus do Comandante’, do amazonense Milton Hatoum, a trama conta a história de três irmãos que se apaixonam pela mesma mulher, e foi premiada nos festivais de cinema de Tallin, Estônia e em Punta del Este, no Uruguai. Rodado no interior do Amazonas, no município de Itacoatiara, o Filme é dirigido por Sérgio Machado e conta com a atriz Sophie Charlotte, os atores Daniel de Oliveira, Rômulo Braga e Gabriel Leone.

Sinopse: ao se apaixonar por Anaíra (Sophie Charlotte), Dalberto (Daniel de Oliveira) abandona seu trabalho na polícia para o casal começar a viver às margens do Rio Negro na casa que Dalberto divide com os dois irmãos. Mas, quando Dalberto é obrigado a se arriscar em uma longa viagem rio acima, Dalmo (Rômulo Braga), o irmão mais velho, precisa lutar para controlar a atração que sente pela cunhada. Enquanto isso, Anaíra e Armando (Gabriel Leone), o caçula, também se aproximam. E a volta de Dalberto reúne, sob o mesmo teto, três irmãos apaixonados pela mesma mulher.

Rio Doce

Rio Doce, de Fellipe Fernandes, chega aos cinemas nesta quinta, 20, pelo projeto Sessão Vitrine 2023.

O filme foi o grande vencedor do Olhar de Cinema: Festival Internacional de Curitiba, vencendo o Prêmio Olhar e também como melhor longa brasileiro das Mostras Competitiva, Outros Olhares e Novos Olhares.

Protagonizado pelo rapper Okado do Canal, o filme traz a jornada de um homem negro e periférico em crise. O personagem principal é Tiago, interpretado pelo rapper Okado do Canal, que mora em Rio Doce, periferia de Olinda, e leva uma vida dura. Pai de uma menina pequena, ele descobre a identidade de seu próprio pai, ausente em toda sua vida, quando é procurado por uma de suas meias-irmãs que também lhe conta que o homem morreu. A partir dessa descoberta, a vida desse rapaz se transforma, e ele passa a questionar sua própria identidade.

Programação

Quinta: 20/04/2023

17h30 –Para’i, Vinicius Toro

Drama| Brasil| 2021|81’

Classificação: Livre

Sessão Vitrine

19h- Rio Doce, Felipe Fernandes

Drama|Brasil|2021|90’

Classificação: 14 anos

Sexta:21/04/2023

14h30 – A Terra Negra dos Kawa, Sérgio Andrade

Ficção| Brasil|2022| 98’

Classificação: 16 anos

16h30 – Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, João Salaviza, Renée Nader Messora

Drama|Brasil|2019| 120’

Classificação: Livre

18h30 -O Rio do Desejo, Sérgio Machado

Drama, Romance|Brasil|2022|107’

Classificação: 16 anos

20h30- Close, Lukas Dhont

Drama| Bélgica| 2022| 103’

Classificação: 12 anos

Sábado: 22/04/2023

16h30 – A Porta ao Lado, Julia Rezende

Drama |Brasil|2022|114’

Classificação: 16 anos

18h10- A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Sessão Vitrine

20h30- Rio Doce, Felipe Fernandes

Drama|Brasil|2021|90’

Classificação: 14 anos

Domingo: 23/04/2023

16h30- Noites Alienígenas, Sérgio de Carvalho

Drama| Brasil| 2022|90’

Classificação: 16 anos

18h30 -O Rio do Desejo, Sérgio Machado

Drama, Romance|Brasil|2022|107’

Classificação: 16 anos

Terça: 25/04/2023

17h30 -Para’i, Vinicius Toro

Drama| Brasil| 2021|81’

Classificação: Livre

Sessão Vitrine

18h50- Rio Doce, Felipe Fernandes

Drama|Brasil|2021|90’

Classificação: 14 anos

20h30 -Raquel 1:1, Mariana Bastos

Drama| Brasil| 2022| 90’

Classificação: 12 anos

Quarta:26/04/2023

16h30 – A Terra Negra dos Kawa, Sérgio Andrade

Ficção| Brasil|2022| 98’

Classificação: 16 anos

Sessão Vitrine

18h30- Rio Doce, Felipe Fernandes

Drama|Brasil|2021|90’

Classificação: 14 anos