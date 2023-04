Com investimento de R$ 16 milhões, nova sede do Corpo de Bombeiros é inaugurada em Palmas com promoções de 60 efetivos da corporação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, inaugurou nesta quinta-feira, 20, a nova sede do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), em Palmas. A obra, que representa um marco histórico para a instituição, é a maior já construída em seus 30 anos de existência. Durante a cerimônia, o chefe do executivo destacou a importância do investimento em segurança pública e enalteceu o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros no Estado.

“Os nossos militares merecem um momento como esse, não só pela competência e excelente trabalho, mas por entendermos o quanto essa instituição é importante para o Estado. Imagina a relevância desse prédio. A sede representa a união de forças de quem quer o bem do Tocantins, de quem se preocupa com a segurança e o bem-estar do nosso povo”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

O vice-governador, Laurez Moreira, destacou a importância do investimento em segurança pública para a população. “Representa o respeito do governador Wanderlei Barbosa com toda a população tocantinense. A segurança é fundamental na vida de qualquer ser humano, então o Governo do Tocantins e a bancada federal que ajudou na realização dessa obra estão de parabéns”, considerou.

O evento ocorreu no cruzamento da Avenida JK com a Avenida NS 3, onde fica a nova sede do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, 60 Bombeiros foram promovidos, sendo 41 oficiais e 19 praças.

Para o comandante-geral do CBMTO, Coronel Eduardo Farias, a cerimônia é um momento histórico para o Estado. “Celebramos 30 anos com essa entrega, mais a promoção dos nossos bombeiros, o que coroa essas três décadas de trabalho. É um marco para o nosso efetivo e ainda mais para a população, que estará, mais do que nunca, segura em nosso Estado”, ressaltou.

Na promoção, seis foram condecorados com a patente de coronel, a última instância na titulação da corporação do Corpo de Bombeiros. Entre os promovidos está a Andreya de Fátima Bueno, que faz parte do efetivo desde 2006, quando o CBMTO foi emancipado da Polícia Militar e passou a ser oficialmente uma corporação independente e autônoma. Ela tem muito o que comemorar, pois hoje é a primeira mulher com a patente de coronel do Corpo de Bombeiros do Tocantins.

“Quando começamos lá atrás, há 17 anos, não imaginávamos um prédio com essa estrutura. Hoje é um dia de muita emoção, pois agora sou a primeira mulher no posto de coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins”, comemorou.

Homenagens

Durante a cerimônia, o governador Wanderlei Barbosa recebeu a Moeda de 30 anos do Corpo de Bombeiros do Tocantins, cunhada em representação à importância desse histórico momento. Um dos lados da moeda está gravado o selo comemorativo dos 30 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, e do outro, a fachada do novo Quartel do Comando Geral.

Nova Sede CBMTO

Com arquitetura moderna e investimento de R$ 16 milhões, em uma área de 43.750 m, a nova sede do Quartel do Comando Geral (QCG), está localizada em um ponto estratégico na região central da capital, às margens da Avenida JK, ligando com a Praia da Graciosa.

O novo prédio conta com estrutura de três pavimentos, o que totaliza 3.557,79 metros quadrados, concentrando, no mesmo local, toda a parte administrativa da corporação, além do Comando de Atividades Técnicas (CAT). Futuramente, esse prédio também abrigará a sede da Defesa Civil Estadual.