Primeiro módulo da capacitação dos Conselheiros Tutelares acontece nesta quinta-feira, 24

Para participar inscreva-se aqui.

Acontece nesta quinta-feira, 24, às 9 horas, o Módulo 1 da Capacitação Inicial dos Conselheiros Tutelares no Estado do Tocantins, que terá como tema “Aspectos históricos e psicossociais dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil (da coisificação ao protagonismo e o direito à participação – sujeitos de direitos).” A aula será ministrada pela psicóloga Gabriela Fernandes Maximiano e pela assistente social Valéria Lustosa de Alencar, ambas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO).

Realizado pela Escola Superior da Defensoria Pública (Esdep) e do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca), o curso conta com 20 módulos que totalizam uma carga horária de 48 horas.

Focado na promoção da qualificação dos 655 conselheiros tutelares que atuam nos municípios tocantinenses, a capacitação visa fornecer instrumentos técnicos aos participantes, que poderão compartilhar de experiências e, assim, melhor buscar soluções eficientes na efetivação do trabalho de proteção a este específico grupo.

Mais informações

Para mais informações acerca do curso e das temáticas a serem abordadas em cada módulo, basta entrar em contato com a Esdep por meio do WhatsApp (63) 99229-6032 ou do e-mail esdepto@gmail.com.