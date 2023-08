Primeiras delegações de atletas da rede municipal de ensino de Palmas seguem para final do Jets em Araguaína

As delegações das 14 escolas da rede municipal de ensino da Capital seguem neste próximo domingo, 06, rumo a fase final dos Jogos Estudantis do Tocantins (JET’s), que será realizada em Araguaína, norte do estado. Os ônibus que levaram os primeiros atletas e técnicos sairão de frente a sede da Secretaria Municipal da Educação (Semed) às 13 horas.

Palmas levará 223 atletas e 60 técnicos para participar das competições. As equipes estão divididas na disputa nas categorias individuais e coletivas nas seguintes modalidades: atletismo, badminton, vôlei de praia, tênis de mesa, natação, xadrez, wrestling, judô, futsal feminino, basquetebol masculino e feminino, handebol masculino e feminino.

Segundo o diretor do Ensino Fundamental, Daniel Tramontini, a gestão buscou organizar toda a logística para as escolas participarem do evento. Já o chefe da Delegação de Palmas, professor Ricardo Pereira, revela que as equipes da rede estão bem motivadas e treinadas, a expectativa é que a Capital volte com bons resultados.

A ida das delegações para participar dos jogos ocorrerá em dias diferentes, sendo que o primeiro grupo de estudantes-atletas que disputarão as competições individuais na categoria 15 a 17 anos, já segue viagem neste domingo. Na terça-feira, 08, às 8 horas, um novo grupo pega a estrada. Na quarta-feira, 09, às 8 horas, três ônibus levam os atletas das modalidades coletivas.