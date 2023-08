Palmas é uma das capitais do País escolhida para implementar o Projeto A Árvore

As atividades do Projeto A Árvore, idealizado pelo Acervo Otavio Roth e realizado com o apoio da Fundação Abrinq, foram realizadas em 15 escolas da rede municipal de ensino da Capital. A primeira atividade do projeto aconteceu na tarde de sexta-feira, 4, na sede da Secretaria Municipal da Educação (Semed), com a apresentação e a entrega do material de apoio fornecido pela Fundação aos gestores das unidades educacionais selecionadas.

O projeto tem a intenção de engajar as crianças na construção do maior desenho colaborativo do mundo e, por meio da arte, promover a sustentabilidade, conhecimento sobre direitos humanos e cidadania entre os estudantes. Em Palmas, a estimativa é que haja a participação de mais de 8 mil estudantes, na construção de uma grande árvore com folhas preparadas por eles.

Os diretores acompanharam com atenção a abertura do projeto, por meio do webinar, conduzido por Ana Beatriz Roth, coordenadora da Fundação Abrinq. Durante a apresentação falou sobre como vai acontecer o programa. “O nosso foco é levar o conhecimento sobre os direitos humanos às escolas por meio da arte, promovendo também a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes”, revela.

Além da formação por meio do Webinar realizada com os gestores que posteriormente também será feita com os professores, foi entregue pela secretária da Educação, professora Fátima Sena, o material de apoio fornecido pela Fundação Abrinq para ser utilizado em sala de aula, próprio para crianças e adolescentes. O destaque é para a publicação Declaração Universal dos Direitos Humanos, da escritora Ruth Rocha e com ilustrações de Otávio Roth.

Ao final da formação, cada criança produzirá duas folhinhas: uma ficará disponível para a instalação da Árvore na escola e outra que será utilizada na instalação original. Será entregue um certificado de contribuição.

Para a diretora de Educação Infantil da Semed, Priscila Machado, a metodologia do projeto tem duas funções principais: transmitir às crianças um sentimento de pertencimento à humanidade e sensibilizar os estudantes com a leitura e atividades a partir dos livros Declaração Universal dos Direitos Humanos e Azul e Lindo: Planeta Terra Nossa Casa. “Com a apresentação que acompanhamos juntamente com os diretores das unidades educacionais foi possível entender que o Projeto A Árvore vai possibilitar a conexão de diferentes culturas, lugares e pessoas, além de promover o conhecimento sobre os direitos humanos, cidadania e a promoção da sustentabilidade”, citou a diretora.

O projeto

O projeto visitará, pelo menos, dez capitais brasileiras nas cinco regiões, engajando 25 mil alunos e 800 professores em uma rede ampla e plural, voltada para pensar e discutir o ensino de direitos humanos e princípios do desenvolvimento sustentável de maneira dinâmica e inovadora, enquanto colaboram para a produção da obra de arte participativa.

Texto: Semed/Palmas

Revisão: Secom