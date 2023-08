Governo do Tocantins realiza Sexta Cultural em Guaraí, no dia 4

A Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com o Instituto Cidadania Amazônia, realiza nesta sexta-feira, 4, no município de Guaraí, mais uma edição do projeto Sexta Cultural. O evento ocorrerá na praça da Conciliação, a partir das 18 horas, e contará com cinco atrações artísticas, que se apresentarão gratuitamente para a população.

No campo da dança, o dançarino Jeff TJ fará seu espetáculo solo, levando diversão para a população da cidade. Contemplando a linguagem do audiovisual, também será exibido o curta/documentário Free Step – Uma década, um Legado, do produtor Jean Costa, além das atrações musicais Walas Alencar e Turminha Mágica, e do grupo Ecoterra, no âmbito da cultura tradicional.

O projeto

Com foco em promover a produção e o intercâmbio cultural, o projeto Sexta Cultural visa dar visibilidade aos artistas e fazedores de cultura locais, contemplando diferentes linguagens artísticas que passam pela música, a arte circense, o teatro, a dança, o audiovisual, a cultura popular e a cultura tradicional.

