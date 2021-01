Primeira tocantinense a ser vacinada contra Covid-19 é de Gurupi

A primeira pessoa no Tocantins a receber a dose da vacina contra a Covid-19 é de Gurupi. Edileuza Ferreira dos Santos, de 52 anos, foi imunizada na noite desta segunda-feira (18), no Laboratório Central do Estado (Lacen), em Palmas, com a presença do Governador Mauro Carlesse, e da prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Edileuza é enfermeira desde 1994 e trabalha no Hospital Regional de Gurupi. “Eu estou muito feliz porque vim à Palmas, representar minha cidade, representar Gurupi. É com muita satisfação que eu falo aqui que foi muito bom, muito gratificante e eu louvo ao meu Deus por isso. Eu estou muito feliz porque agora, recebendo essa imunização, eu vou poder trabalhar com mais vontade, com mais afinco e cuidar de outras vidas que ainda precisam do meu cuidado e ainda não foram vacinadas ainda”, declarou emocionada a enfermeira.

“Nós tivemos a grata satisfação de que essa pessoa, esse primeiro tocantinense a ser imunizado, é uma enfermeira de Gurupi. Nós estamos aqui para tranquilizar a comunidade que nós estamos fazendo todos os esforços necessários para acompanhar todo esse processo; para que nossa comunidade possa ser, gradativamente, vacinada e para que nós possamos ter a tranquilidade e a segurança que todo o povo de Gurupi merece”, afirmou Josi Nunes, reforçando que continuará em Palmas nesta terça-feira para acompanhar de perto o processo de envio das doses para Gurupi.

Durante o evento, o secretário estadual de Saúde, Edgar Tollini, reforçou o comprometimento do Governo do Tocantins com a vacinação. “Vamos cumprir rigorosamente o plano. O objetivo é vacinar toda população ainda neste semestre”, disse.

Já o governador Mauro Carlesse comemorou o início da vacinação e pediu para que a população continue tomando os cuidados necessários para a prevenção da doença.

Vacinação em Gurupi

O secretário municipal de saúde de Gurupi, Zander Luis Guimarães, que também acompanhou o evento em Palmas, informou que o município aguarda o envio das doses. “A secretaria estadual de saúde agora realiza a conferência dos lotes e também faz o lançamento no sistema do Ministério da Saúde, só depois é que as vacinas devem ser distribuídas para os municípios”, afirmou Zander Luis, destacando ainda que em Gurupi devem ser 13 pontos de vacinação e que o município aguarda a informação sobre a quantidade de doses que devem ser enviadas para a cidade.